"Havacılıkta uluslararası arenada söz sahibiyiz"

ANKARA (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin havacılık alanında dünya yolcu sıralamasında ilk sekizin, Avrupa'da ilk üçün içinde yer alır hale geldiğini belirterek, "Artık havacılık alanında uluslararası arenada da söz sahibi bir ülkeyiz." dedi.

Bakan Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, THY yurt dışı temsilcilerini kabulünde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde, Türk havacılık sektörününün, dünyayı takip eden değil, dünya tarafından takip edilen bir konuma geldiğini söyledi.

Erdoğan'ın dile getirdiği "Havayolu halkın yolu olmalı" sözleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Arslan, havayollarının Türkiye'nin her yerinde etkin bir şekilde kullanıldığına işaret etti.

Arslan, her yıl uçak ve yolcu sayısında ciddi artışlar yaşandığına dikkati çekerek, başta Türk Hava Yolları olmak üzere birçok havayolu şirketini hizmet ihracatında ilk sıralarda olduğunu aktardı.

- "Yolcu sayısında rekor kırdık"

Arslan, 2002'de 35 milyon olan iç hat-dış hat yolcu sayısının, geçen yıl itibarıyla 193 milyon 300 bin ile rekor kırdığını belirterek, "Türkiye olarak dünyada havacılık alanında yolcu sıralamasında ilk sekizin içerisinde, Avrupa'da ise ilk üçün içerisinde yer alır hale geldik. Artık havacılık alanında uluslararası arenada da söz sahibi bir ülkeyiz. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün 170 üyesinin 156'sının oyunu alarak 2016-2019 arası konsey üyesi ülke, karar verici ülke konumuna geldik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de, 2002'de 2 merkezden 26 havalimanına uçuş sağlanırken, bugün sayının 7 merkezden 55 havalimanına çıktığını anımsatan Arslan, "Yurt dışında ise 50 ülkeye, 60 noktaya uçuş gerçekleştiriyorduk. Bunu da artırdık ve bugün 119 ülkeye, 296 noktaya uçuş gerçekleştirebiliyoruz." diye konuştu.

Hava anlaşması yapılan 81 ülke sayısının 169'ya yükseldiğine dikkati çeken Arslan, "Bu, havacılık sektöründe geldiğimiz noktayı göstermesi adına çok önemli. Şu an inşaatı devam eden 3 havalimanı mevcut. 5 havalimanımızın ise ihale süreçleri devam ederken, dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda da çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 75'inin tamamlandığını kaydederek, bu sene içerisinde 90 milyona hizmet eden birinci kısmının açılacağını bildirdi.

Sektörün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkir olduğunu dile getiren Arslan, "Ülkenin erişebilir ve ulaşılabilir olması, dünya taşımacılığında pastadan daha fazla pay alabilmesi adına bize dünden bugüne gösterdiğiniz ufuk, vizyon ve desteklerden dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Pilotundan kabin görevlisine, yer hizmetlisine ve hava trafikteki herkese çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.