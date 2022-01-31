Hava Soğudu Çarşı Pazar Fiyatları Coştu! Salatalık 13 Lira, Pırasa 10 Lira, Brokoli 15 Lira Oldu!

Şehir hallerine gitmek için yola çıkan birçok yük kamyonu, yollarda mahsur kaldı. Seralardan çıkan ürünler yarı yarıya azalınca fatura yine vatandaşa kesildi. Pazar yerlerinde meyve-sebze fiyatları el yakmaya başladı. Pazarda salatalığı 13 lira, pırasayı 10 lira ve brokoliyi 15 lira olarak gören vatandaşlar, yok artık dedi.

Meyve Sebze Fiyatları 1 Haftada 2 Katına Çıktı!

Yurt genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları, gıda ürünlerini doğrudan etkiledi. Seradan çıkan ürün sayısı azalında hal ve pazarlardaki fiyatlar da bir anda yükseldi. Pazar yeri esnafı, gıda ürünlerine 1 haftada 2 katı zam geldiğini belirtti. Salatalığın kilosu 6 liradan 13 liraya, pırasanın kilosu 6 liradan 10 liraya, ıspanağın kilosu 8 liradan 15 liraya ve brokolinin kilosu 7 liradan 15 liraya yükseldi.

Havaların Isınmasıyla Fiyatlarda Normale Dönecek!

Pazar yeri esnafı, fiyat artışını hava şartlarının kötü olmasına bağladı. Ayrıca esnaflar, havaların ısınmasıyla bolluk geleceğini ve iki hafta içinde fiyatların tekrardan normal seviyelere ineceğini belirttiler. Vatandaşlar ise meyve sebze reyonlarında gerçekleşecek indirimleri dört gözle bekliyorlar.