Hava Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile örgütün iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve açığa alınan 78 kişi ile 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında adli işlem yapılan ve ihraç edilen 23 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 22 ilde operasyon başlattı.

37 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlar kapsamında şüphelilerden 37'sinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında bir tuğgeneral, 5 albay, 2 yarbay, 4 binbaşı, 25 yüzbaşı ve 54 üsteğmen olduğu bildirildi.

Ordudan ihraç edilen ve rütbesi alınan Tuğgeneralin, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık olduğu belirtildi.

Zafer Fatih Beyaz,Serdar Açıl,Cankut Taşdan