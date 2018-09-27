Hava Kuvvetleri personeline yönelik FETÖ operasyonu

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan son 3 şüpheli daha yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik operasyonda aranan 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Böylelikle haklarında gözaltı kararı verilen 110 şüphelinin tamamı yakalandı.

Öte yandan, emniyetteki ifadelerinde "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanan 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında 24 Eylül Pazartesi günü ek gözaltı kararı verilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir teğmen ve 77 astsubay hakkında 21 Eylül'de gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tamamı muvazzaf şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 107 zanlı gözaltına alınmıştı.