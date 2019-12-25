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Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı.

Genel 25.12.2019, 12:00
Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı
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ANKARA (AA) - Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şüphelilerin, örgütün sivil "imam"larıyla iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince, Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'sinin, 1'i ihraç edilmiş, 6'sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış pilot üsteğmen olduğu belirtildi. Diğer şüphelilerden 4'ünün geçici olarak görevden uzaklaştırılan üsteğmen, 2'sinin muvazzaf subay, 5'inin ihraç edilmiş eski askeri personel, 4'ünün ise "sivil imam" olduğu kaydedildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

#türkiye
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