Hava Kuvvetleri Komutanlığı FETÖ soruşturmasında 107 şüpheliye ek gözaltı kararı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf 110 şüpheliden yakalanan 107 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıların ek gözaltı süresi kararı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ek gözaltı kararı verildi

Hakimlik, şüpheliler için ek gözaltı kararı verdi. Bu işlemin ardından zanlılar, yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir teğmen ve 77 astsubay hakkında 21 Eylül Cuma günü gözaltı kararı çıkarılmıştı.



Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tamamı muvazzaf şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 16 ilde operasyon başlatmış, bunlardan 107'sini gözaltına almıştı.

Muhabir: Tanju Özkaya-Barış Kılıç