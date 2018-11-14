Hava kirliliğine karşı önlemler

KAYSERİ (AA) - Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, hava kirliliğinin önlenmesi için alınacak tedbirler hakkında bilgi verdi.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, hava kirliliğinin havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk, uzun sürede atmosferde bulunması olduğunu belirtti.

Üretim ve tüketim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakasının kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatını olumsuz yönde etkilediğine dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Hava kalitesi sağlığımızı belirleyen en önemli etkenlerden biridir. Günümüzde dünya nüfusunun yüzde 92'si havanın kirli olduğu bölgelerde yaşamaktadır. Kirli hava, dünyada ölüm nedenleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Şehrimizde yapılan ölçümler neticesinde her geçen yıl hava kirliliğimiz artarak devam etmektedir. Kış aylarının yaklaşması ve ısınma ihtiyacının ortaya çıkması nedeniyle, kalorifer kazanları kombiler kullanılmaya başlanacaktır.

Buna bir de enerji sarfiyatı eklendiğinde hava kirliliği maksimum seviyelere ulaşacaktır. Bunun için kazanların periyodik kontrollerinin zamanında yapılması, kombilerin yıllık bakımlarının yaptırılması, bacaların sızdırmazlık kontrollerinin yapılması, bacalardan atılan kirli gazların emisyon değerlerinin ölçümlerinin yapılması, kazan dairelerinin tesisatlarının kontrol edilmesi ve gerekli tamiratların yapılması gerekmektedir."