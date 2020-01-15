Hava kirliliği nedeniyle Avustralya Açık'ta maçlar iki saat ertelendi

ANKARA(AA) - Avustralya Açık Grand Slam Tenis Turnuvası'nda elemelerin ikinci gününde maçlar, ülkede aylardır kontrol altına alınamayan yangınların yol açtığı hava kirliliği nedeniyle 2 saat ertelendi.

Ertelenen maçlar arasında milli tenisçi Başak Eraydın'ın ABD'li rakibi Varvara Lepchenko ile oynayacağı tek kadınlar 1'inci tur eleme maçı da yer aldı.

Hava koşullarının yarından itibaren normala dönmesi beklenirken, çarşamba akşamına kadar hava kalitesinin çok zayıf ve tehlikeli aralık arasında değişkenlik gösterebileceği belirtiliyor.

Avustralya genelinde eylül ayından beri devam eden yangınların sebep olduğu duman ve hava kirliliği, Melbourne kentinin ev sahipliği yaptığı sezonun ilk grand slam tenis turnuvasının açılış müsabakalarını olumsuz etkilemişti.

Dumanlı ve sisli havanın etkisi altına aldığı Melbourne Park'taki turnuvanın elemelerinin ilk gününde maçların hava kirliliği altında yapılması eleştirilmişti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle nefes almakta güçlük çeken Avustralyalı tenisçi Bernard Tomic, karşılaşmanın ilk yarısında belirli aralıklarla tedavi görmek zorunda kalmıştı.

Slovenyalı tenisçi Dalila Jakupovic ise dünkü oynadığı karşılaşmada nefes almakta güçlük çekince mücadeleye devam edememişti.

Avustralya yangınları

Avustralya genelinde aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan zarar görüp, 2 bini aşkın ev kül olurken yarım milyar civarında hayvan telef oldu.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla yaklaşık 4 bin kişinin deniz kenarlarına sığındığı Mallacoota dahil altı bölge ve tatil köyü için geçen hafta "felaket durumu" ilan etmişti.

Ülke genelinde eylül ayından beri devam eden yangınlar nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetmişti.