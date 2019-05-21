Hava ikmal projesinde sona doğru

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi'nde önemli mesafe aldıklarını ve sona yaklaştıklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesi Projesi'nin son durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Büyükkılıç, Hava İkmal Projesi ile Kayseri'ye Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük şehir parklarından birisini kazandıracaklarını ifade etti.

Hava İkmal arazisine yapılacak Millet Bahçesi Projesi üzerinde Büyükşehir Belediyesi mimarlarının çalıştığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Belediyemiz mimarlarınca çizilen projede, millet kıraathanesi, oyun alanları, müzeler, yeme içme mekanları ve spor sahaları gibi etkinlik alanları olacak. Birkaç ay içinde projemiz tamamlanacak. Proje tamamlandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapım ihalesine çıkacağız. Proje tamamlandığında şehrimiz 1 milyon 260 bin metrekare alanlı Millet Bahçesi ile ülkemizin hatta dünyanın en büyük şehir parklarından birisine sahip olacak."

