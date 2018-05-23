Hava ambulansı yaralanan çiftçi için havalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, bacağını odun kesme makinesine kaptıran çiftçi, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çuğun köyünde yaşayan Adem Eraslan (49), elektrikli makine ile bahçesindeki odunları kesmeye başladı. Bir odun parçasındaki çivi nedeniyle çiftçinin kontrolünden çıkan makine, çiftçinin ayağını kopardı.

Yere düşen düşen Eraslan'a ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapıldı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eraslan'ın fazla kan kaybetmesi ve kopan ayağının yerine dikilebilme ihtimalinin değerlendirilmesi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki kararlaştırıldı.

Eraslan, 112 Acil Sağlık Hizmetlerince tahsis edilen hava ambulansla Ahi Stadyumu'ndan alınarak Konya'ya sevk edildi.