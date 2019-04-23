Hava ambulansı kalp hastası için havalandı

SİVAS (AA) - İmranlı ilçesinde kalp rahatsızlığı geçiren hasta, helikopter ambulansla Sivas'a sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, kalp rahatsızlığı nedeniyle İmranlı İlçe Hastanesine getirilen 76 yaşındaki Kazım Bakır'ın Sivas'a sevkine karar verildi.
Bilgi verilmesi üzerine konuşlu bulunduğu Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan ambulans helikopter, İmranlı İlçe Hastanesi bahçesine iniş yaptı.
Bakır, Cumhuriyet Üniversitesi pistine inen ambulans helikopterden alınarak Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.