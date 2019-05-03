KONYA (AA) - Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut öncülüğünde başlatılan "YUNÇO ile Güzelleşen Dünya" projesi ile hatıra ormanında çevre temizliği yapıldı.

Etkinliğe, kaymakamlığa bağlı birimler, merkez okulların idarecileri ve her okuldan çok sayıda öğrenci katıldı.

Katılımcılar, ormanlık alana atılan pet, metal, cam şişe, poşet ve evsel atıkları tek tek topladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, çevre konusunda herkesin duyarlı olması ve çevre dostu bir gelecek nesi yetiştirmek için bu tür çalışmaların devam edeceğini dile getirerek, projede öncü rolü oynayan Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut başta olmak üzere projeye katkı sağlayan Yunak Belediyesine, kurum amirlerine, proje ekibine, okul müdürlerine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti.



