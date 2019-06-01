Hatipler Camisi çevre düzenleme çalışmalarına başlandı

SİVAS (AA) - Ulaş ilçesinde yapımı tamamlanan Hatipler Camisi'nde çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.



Hürriyet Mahallesi Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Aslan, AA muhabirine, "Caminin çevre düzenlenme çalışmalarına başladık. İhata duvarı, şadırvan ve imam evi yapım çalışmaları devam ediyor." dedi.

Yılmaz, caminin eksikleri için yardım sevenlerden destek beklediklerini söyledi.