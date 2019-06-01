Hatipler Camisi çevre düzenleme çalışmalarına başlandı

SİVAS (AA) - Ulaş ilçesinde yapımı tamamlanan Hatipler Camisi'nde çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.
Yılmaz, caminin eksikleri için yardım sevenlerden destek beklediklerini söyledi.
SİVAS (AA) - Ulaş ilçesinde yapımı tamamlanan Hatipler Camisi'nde çevre düzenleme çalışmalarına başlandı. Hürriyet Mahallesi Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Aslan, AA muhabirine, "Caminin çevre...
SİVAS (AA) - Ulaş ilçesinde yapımı tamamlanan Hatipler Camisi'nde çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.
Yılmaz, caminin eksikleri için yardım sevenlerden destek beklediklerini söyledi.