Son Dakika
Hatay'da aranan FETÖ şüphelisi eski üsteğmen Eskişehir'de yakalandı
- "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen zanlı tutuklandı
Genel 06.12.2019, 09:58
ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan eski üsteğmen, Eskişehir'de gözaltına alındı.
Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu da tespit edilen Mustafa M, saklandığı hücre evinde yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
1°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49