Hatay'da 23 toplu taşıma aracı hizmete girdi

HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesinin girişimleri sonucunda, Serinyol Minibüs ve Otobüs Taşıyıcılar Kooperatifi ile Anadolu Isuzu firması arasında yapılan anlaşmayla 23 toplu taşıma aracı törenle hizmete girdi.



Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman, Hatay Serinyol Minibüsçüler Kooperatifi bahçesinde yapılan törende, Isuzu Novociti Life araçlarının sınıfının en iyi, yeni, konforlu ve güvenli, performanslı aracı olduğunu söyledi.

Yaşlı ve engelli vatandaşların da rahatlıkla seyahat edebileceği, hem yurt içinde hem de yurt dışında en iyi tasarım ödülü kazanmış olan otobüslerin teslimatını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirten Teoman, şöyle devam etti:

"Bugün 23 adet Isuzu Novociti Life alçak tabanlı otobüslerimiz, Serinyol-Antakya hattında hizmet vermeye başladı. Önümüzdeki aylarda durmuyoruz, bunların teslimatına devam ediyoruz ve Hatay halkının kullanımına sunuyoruz. Bundan da büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Kendi mühendislerimizin dizayn ettiği, işçilerimizin yaptığı ve Hatay halkının hizmetine sunulan araçlarımız, toplu taşıma konusunda uzun yıllar bu şehrin insanlarını bir noktadan bir noktaya konforlu ve güvenli şekilde taşıyacak olmasından dolayı da ayrıca mutluluk duyuyoruz."

Yusuf Teoman, yeni araçların Hatay halkına hayırlı olmasını da temenni etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da bugün daha büyük ve konforlu araçlarla taşımacılığa başlamanın ilk adımını attıklarını söyledi.

Savaş, yeni araçların tüm kente hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Daha sonra Isuzu yetkilileri, toplu taşıma araçlarının temsili anahtarını Serinyol Minibüs ve Otobüs Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Abdullah Bereket'e verdi.

Törenin ardından katılımcılar araçları inceledi.