Hatalı sürücüleri uyaran çocuklara ödül

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yurt genelinde başlatılan "Kırmızı Düdük" kampanyasında görevlerine ilişkin fotoğrafları en çok beğeni alan çocuğa, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bisiklet hediye edildi.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca 14-31 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında, hatalı sürücüleri uyarmak için kırmızı düdük dağıtılan çocuklardan seyahatleri boyunca trafik kurallarına uymaları konusunda ailelerini uyararak kendilerine verilen görev kartlarındaki görevleri yapıp sosyal medya üzerinden göreve ilişkin fotoğraflarını gönderen ve en fazla beğeni alan 100 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Yarışmada Niğde'de bisiklet hediyesi kazanan Erşat Mirza ve Nihat Kayra Karabayır kardeşler için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Karabayır kardeşlere, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu tarafından hediyeleri verildi.

Cebeloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyanın trafik kurallarına uyulmasında hassasiyet oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kampanyayı, Türkiye genelinde sevdiren benimseten güzel bir algı oluşmasını sağlayan çocuklarımız oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabına gönderilen fotoğraflar üzerinden seçim yapıldı. Niğde'den iki kardeşimiz ilk 100 kişi içerisine girdi. Başarılarından dolayı tebrik ediyorum."