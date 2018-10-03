Hatalı ebeveynlerini uyaran çocuklara bisiklet

KONYA (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla ülke genelinde gerçekleştirilen "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla en çok beğeni alan çocuklara bisiklet hediye edildi.

Proje kapsamında kampanyaya katılan çocuklar, seyahatleri boyunca trafik kurallarına uymaları konusunda ailelerini uyararak, sosyal medya üzerinden #KırmızıDüdük etiketiyle fotoğraf paylaştı.

Konya'da da göreve ilişkin fotoğrafları gönderip dereceye giren çocuklara, Kültürpark'ta düzenlenen programda Konya Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ve İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy tarafından bisikletleri hediye edildi.

Verilen hediyelerin ardından, proje kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisi gezilerek, trafik kurallarının öneminin anlatıldığı kısa film izlendi.

Programın ardından protokol üyeleri, dereceye giren çocuklar ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.