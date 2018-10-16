Hastaneye tekerlekli sandalye ve yürüteç bağışı

ANKARA (AA) - Beypazarı Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu, Beypazarı Devlet Hastanesine tekerlekli sandalye ve yürüteç bağışladı.

Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hamide Özalp, yaptığı açıklamada, kendilerine hayırseverler tarafından gönderilen 2 tekerlekli sandalye ile 3 yürüteci Beypazarı Devlet Hastanesine bağışladıklarını söyledi.

Hayırseverlerin yardımlarına aracılık yaptıklarına değinen Özalp, "Başkan Yardımcımız Vildan Çalışkan'a teşekkür ediyorum. Vildan hanım, bu konuda çok güzel araştırmalarda bulunuyor ve beni bilgilendiriyor. Böylece hayırseverlerin yapacağı hayırlarda da bir köprü oluyoruz." dedi.

Özalp, ilçe genelinde yaptıkları çalışmalarla şimdiye kadar 40'ın üzerinde tekerlekli sandalyeyi engellilere ulaştırdıklarını kaydetti.

Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Levent Baltacı da bağışlarda emeği geçenlere teşekkür etti.