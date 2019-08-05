AKSARAY (AA) - Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ilk 6 ayda 636 bin 570 hastaya hizmet verdi.

Aksaray İl Sağlık Müdürü Dr. Cengizhan Kılıçaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni binasında hizmet vermeye başladığından bu güne yüz binlerce hastayı ağırlayan hastanenin 2019 yılı ilk 6 aylık verilerinde hizmet anlamında ciddi artış gözlendiğini söyledi.

Bunun en büyük örneğinin ise yatan hasta sayısındaki artış ve il dışına yapılan sevklerde gözlenen düşüş olduğunu belirten Dr. Kılıçaslan, şöyle konuştu:

"Her geçen gün kalite ve kapasitesini arttırarak hizmet veren Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi verilerine göre cerrahi ve dahili kliniklerde genişletilen tıbbi cihazlar sayesinde il dışına bu branşlardan yapılan sevklerin önüne geçildi. Böylelikle sevklerin azalması sağlanırken, yatan hasta servislerinde sunulan memnuniyet odaklı hizmet anlayışı sayesinde yatan hasta sayısının geçen yıla oranla artması gözlerden kaçmadı. 2019 yılı ilk altı ayında yatan hasta sayısı geçen yıla oranla yüzde 14 arttı. Geçen yıl 20 bin 680, bu yıl ise 23 bin 764 oldu. Yatak doluluk oranı geçen yıl yüzde 59, bu yıl yüzde 72. Nitelikli yatak sayısı 115'ten, 376'ya yükseldi. 2018'in ilk altı ayında 5 bin 411 olan sevk sayısı, 2019'un ilk altı ayında 2 bin 152'ye kadar gerilemiş ve yüzde 60'a yakın düşüş sağlandı. Hastanemiz ilk 6 ayda 636 bin 570 hastaya hizmet verdi."

Dr. Kılıçaslan, hastanenin, engelli vatandaşların da kullanımına uygun şekilde dizayn edildiğini, otel konforunu aratmayan, yatan hasta odalarında sunulan hizmetlerde, vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandığını vurguladı.

Hastaların sayısının gün geçtikçe arttığını il dışına yapılan sevklerde de azalma görüldüğüne dikkati çeken Kılıçaslan, "Mevcut branşlardaki doktor eksikliklerinin de önüne geçerek, tüm hastalarımıza hizmet vermek üzere Sağlık Bakanlığı ile sürekli irtibat halindeyiz. Eksik ve aksayan yönlerimizin tespiti içinde vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetlerinin değerlendiriyoruz. Sunduğumuz sağlık hizmetlerindeki kalitenin gün geçtikçe arttırılması ve halkımıza kaliteli, nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulması için tüm sağlık personelimizin vatandaşlarımızla el ele özverili bir şekilde çalışmaları sürdürüyoruz." diye konuştu.