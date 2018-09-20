Hastanedeki tatbikat gerçeğini aratmadı

ANKARA (AA) - Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'nde öğrencilerin de katıldığı tatbikat yapıldı.

Senaryo gereği kaza yapan bir öğrenci servisindeki yaralılar ambulans ve özel araçlarla hastaneye getirildi.

Yaralı sayısının çok olması nedeniyle ilk müdahale doktorlar tarafından hastane bahçesinde yapıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanedeki ilgili servislere yönlendirildi, tedavileri yapıldı.

Senaryo gereği hastaneye akın eden yaralı yakınları acil servise girmek istedi.

Ancak hastane personeli durumun kontrol altında olduğunu, yaralılara müdahalenin devam ettiğini ve kendilerinin detaylı şekilde bilgilendirileceğini söyleyerek aileleri sakinleştirdi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi ve Şehit Lokman Biçinci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte düzenlenen acil durum tatbikatı başarılı bir şekilde tamamlandı.

Hastanenin hemen yanında dükkanı bulunan Emrah Sütoğlu hastaneden gelen çığlık ve siren sesleri üzerine dışarı çıktığını ve çok sayıda yaralının hastane bahçesinden sedyelerle taşındığını görünce esnaf arkadaşlarıyla hastaneye gittiklerini ancak yaşananın bir tatbikat olduğunu öğrenince derin bir nefes aldıklarını söyledi.



