Hastanedeki çocuk odalarının kapıları süslendi

KARAMAN (AA) - Karaman Devlet Hastanesinde çocuk servisindeki odaların kapıları, çizgi film kahramanlarınnı resimleriyle süslendi.

Başhekim Osman Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karaman Devlet Hastanesi olarak 6 çocuk sağlığı ve hastalıkları, 2 çocuk cerrahi ve bir çocuk psikiyatri uzmanıyla çocuk hastalara en iyi şekilde sağlık hizmeti sunmaya gayret ettiklerini söyledi.

Kaliteli sağlık hizmetimizin yanı sıra fiziksel mekan düzenlemelerinin de çocukların hastanede kaldıkları süreç içerisinde tedavilerine olumlu katkı yapabileceğine inandıklarını ifade eden Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Çocuk ve süt çocuğu servisimizde yatan çocuk hastalarımızın hastane ve sağlık çalışanına olan korkusunu en aza indirip onların tedavi süresince kaldıkları ortamı sevmelerini amaçlıyoruz. Bu kapsamda her iki servisimizde hasta odası kapılarını çocukların ilgisini çeken çizgi film karakterleri ile kapladık. Hasta odalarımızın numaralar yerine, çizgi film karakteri ile anılan odalar haline dönüştürülmesi hedefliyoruz."



