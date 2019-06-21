Hastane yolunda trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde devrilen otomobildeki bir bebek öldü, 5 kişi yaralandı.

Nallıhan ilçesi yönünden gelen Ali Akdoğan yönetimindeki 34 TL 9530 plakalı otomobil, Beypazarı ilçesinin Başağaç Mahallesi'ndeki yolda kontrolden çıkıp orta refüje vurdu.

Savrulup devrilerek ters dönen otomobilden yola fırlayan 1,5 aylık Yavuz Selim Akdoğan olay yerinde can verdi.

Aynı araçtaki bebeğin babası Ali ve annesi Şermin Akdoğan'ın yanı sıra İbrahim, eşi Elif ve kızı Emine Çeliktaş ise yaralandı.

Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim Çeliktaş'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden bebeğin cesedi de söz konusu hastanenin morguna getirildi.

Akdoğan ve Çeliktaş ailesinin kaza öncesi çocuklarının sağlık kontrolü için aynı hastaneye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.