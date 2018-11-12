Hastane personeline bilgilendirme toplantısı

YOZGAT (AA) - Yerköy Devlet Hastanesi personeline, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) eğitimi verildi.

Hastane toplantı salonunda yapılan toplantıya, Başhekim Dr. Ümit Öztürk, başhekim yardımcıları, doktorlar ve çok sayıda personel katıldı.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünde Görevli Sivil Savunma Uzmanı Yusuf Civan, eğitimde yaptığı konuşmada, afet ve acil durumlarda hastane hizmetlerinin her durumda sürdürülebilir olması gerektiğini söyledi.

Afet durumunda hasta ve yaralılara en etkin hizmetin sunulması gerektiğini ifade eden Civan, şöyle konuştu:

"Hastane personellerimize acil afet planı ve afet anında neler yapılması gerektiği hakkında çeşitli eğitim vermek için burada bulunmaktayız. Vermiş olduğumuz eğitimlerde afet ve acil durum temel kavramları, hastane afet ve acil durum planı hazırlama kılavuzu tanıtımı gibi birçok konuda eğitim verildi."

