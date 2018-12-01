Hastane personeli işaret dili öğreniyor

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde, Şarkışla Devlet Hastanesi tarafından başlatılan "Sağlıkta Engel Tanımıyoruz" projesiyle hastane personeli işitme engelli hastalar için işaret dili öğreniyor.

İlçe Halk Eğitim iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında 37 personel, mesai dışında seminer salonunda İşitme Engelliler öğretmeni Rabia Pınar'dan işaret dili kursu alıyor.

Projeyle işitme engelli vatandaşlarla iletişim noktasında karşılaşılan sıkıntıların önüne geçilebilmesi amaçlanıyor.

Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Emre Yozgat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastane personelinin işitme engellilerin şikayetlerini anlayabilmesi için bu kursu düzenlediklerini söyledi.

Dr. Yozgat, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir ve öğretmenlerin kendilerine destek olduğunu dile getirerek, "Hastanedeki bir kısım personelimize işitme dili konusunda eğitim veriyorlar. Kendilerine emekleri için kursa devam eden arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İşitme engelli hastalarımızı karşılamada, hasta, hekim arasındaki ilişkiyi sağlamada ilgili hekime yönlendirilmesinde çok büyük faydası olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir ise, kendilerine gelen talebe severek cevap verdiklerini anlatarak, "Kursun sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika vereceğiz." dedi.