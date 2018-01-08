Hastane binalarında yenilenme çalışması

KAYSERİ (AA) - Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Binasında bazı yenileme ve tadilat çalışmaları yapıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan çıklamaya göre, Seyitgazi Mahallesinde yer alan İl Sağlık Müdürlüğü binasında görev yapan personele daha rahat ve ferah bir çalışma ortamı kazandırmak amacıyla Seyyid Burhaneddin Binasında bazı yenileme ve tadilat çalışmaları başlatıldı.

Yenilenme çalışmasının gelişen hizmet şartlarına cevap vermemesi üzerine yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren bazı birimler için Seyyid Burhaneddin Binasında (eski Askeri Hastane) 1. katta B ve C bölümlerinde, 2. katta A, B ve C bölümlerinde, 3. katta ise A bölümünde olmak üzere toplam 6 bölüm, personelimizin kullanımına açılmıştır. Seyyid Burhaneddin Binasının daha modern ve çalışmaya elverişli olmasına yönelik teknik personelimiz tarafından tadilat ve yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde idari hizmetler için ayrılan tüm odalar ve koridorlar gerekli sıva tamiratları yapılarak boyanmıştır. Halen 2 bölümün sıva tamiratları ve boya işlemleri devam etmektedir. Pencereler ve kapılar kontrol edilmiş, gerek görülenlerin fitilleri yenilerek hava kaçakları önlenmiş ve arızalı pencere kolları değiştirilmiştir. Odalarda elektrik tesisatları, data ve telefon hatları ihtiyaca göre yenilenmiştir. 18 odaya toplamda 80 data uç bağlantısı yapılmıştır. Seyyid Burhaneddin Binasında kullanıma hazırlık yapılan 6 bölümde toplam 24 alafranga tuvalet bulunmaktadır. Bunlardan 18'inin alaturkaya dönüştürülmesi, 6'sının da yeni alafranga tuvalet taşı ile değiştirilerek, pis su giderlerinin yenilenmesi ile ilgili keşif, proje ve şartname çalışmaları başlatılarak akabinde satın alma işlemleri gerçekleştirilecektir."

Açıklamada, personelin oda yerleşimleri sırasında ortaya çıkan her türlü inşaat, mekanik, elektrik ve bilgi işlem kapsamındaki ihtiyaçlar için gelen taleplerin değerlendirildiği ve gerekli müdahalelerin yapıldığı da aktarıldı.