Hastalığından kurtuldu, Başkan Akkaya'ya teşekkür ziyaretine gitti

KONYA (AA) - Yürüyemeyen ve bir gözünde de görme kaybı yaşayan Fatma Melisa Yıldırım, tedavisinde yardımcı olan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti.

Fatma Melisa Yıldırım (19), 5 yıl önce rahatsızlanarak tedavi olmaya başladı. Tedavi sürecinden sonuç alınamaması nedeniyle Yıldırım, Akkaya'dan yardım istedi. Akkaya'nın yardımlarıyla Ankara Tıp Fakültesinde iki yıl süren tedavi sonucunda Yıldırım iyileşti.

Yıldırım, teşekkür etmek amacıyla Başkan Akkaya'yı makamında ziyaret etti.

Akkaya, burada yaptığı konuşmada, belediyelerin görevinin sadece yol, kaldırım yapmak değil, zorda olan, yardıma ihtiyacı olan vatandaşların da yanında olmak olduğunu söyledi.

Yıldırım'ı, Akşehir Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü vasıtasıyla Ankara’ya göndererek gerekli tedaviyi yaptırdıklarını ifade eden Akkaya, "Şu anda onu karşımızda yürüyebilen ve hastalığından kurtulmuş bir halde görmek bizim için mutlulukların en büyüğüdür. Kendisine geçmiş olsun diyor, eğitimi içinde gerekli desteği vermeye devam edeceğimizi belirtiyorum." dedi.

Yıldırım, kendi üretimi olan gül buketini Akkaya'ya sundu.





