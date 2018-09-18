ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddia edilen 6'sı tutuklu 12 sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, halen görevde olanların da arasında bulunduğu 6'sı tutuklu 12 askeri personel ile avukatları hazır bulundu.

Savcının iddianameyi okumasının ardından savunması istenen sanıklardan tutuklu bulunan üroloji uzmanı doktor Zafer Demirer, mahkeme heyetinin, FETÖ'nün kripto haberleşmelerinden sabit hat kullanımını yoğun gerçekleştirmesine ilişkin sorusuna, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde doktor olarak görev yapıyorum. Mesleki dalım üroloji. Hastalarımın çoğu 60 yaş üstü. Neredeyse hepsinin cep telefonu yok. Sabit hatlardan aranma sebebim, hastalarımın aramalarından kaynaklıdır. Yani hastalarım beni sabit hattan aramıştır. Suçsuzum." yanıtını verdi.

- "Meslektaşımla aynı kaderi paylaşıyoruz"

FETÖ'nun hain 15 Temmuz darbe girişimini kınadığını belirten Demirer, şu iddialarda bulundu:

"Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde ürolog olarak görev yaptım. Cinsel problemi olan hastalar bana gelirdi. Tedavisini yaptığım hastaların çoğunun psikolojik sorunlar nedeniyle rahatsız olduğu teşhisini koyduğum çok olmuştur. Hasta eğer psikolojik olarak bu rahatsızlığı yaşıyorsa, onu psikiyatr alanına yönlendirirdim. Bu şekilde meslektaşlarıma yönlendirdiğim çok hastam oldu. Zaten HTS kayıtlarında da çoğu aramaların meslektaşlarımla aynı olması bunu gösteriyor. Yani meslektaşlarımla aynı kaderi paylaşıyoruz. Benzer durumlar başka branşlar için de geçerlidir."

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 8 Kasım'a erteledi.