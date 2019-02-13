Hasta yakınları için örgü etkinliği düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas Numune Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi'nde hasta ve hasta yakınlarına moral amaçlı örgü etkinliği düzenlendi.



Numune Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hasta ve yakınlarına tıbbi, psikolojik, sosyal destek vererek, acılarını hafifletmek amacıyla hizmet veren Palyatif Bakım Ünitesi, Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hasta yakınlarına destek amaçlı örgü etkinliği gerçekleştirdi.



Hasta yakınlarını bir nebze stresten uzaklaştırmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Palyatif Bakım Ünitesi Sorumlusu Hemşire Dilek Kaçar Çalışır, şunları kaydetti:

"Sivas Numune Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi olarak, sosyal saat etkinliği çerçevesinde hasta ve hasta yakınlarımızla beraber etkinlikler yapıyoruz. Halk Eğitim Müdürlüğünden gelen hocamız eşliğinde hasta ve hasta yakınlarımızla örgü örüyoruz. Hasta yakınları birbirleriyle sohbet ediyor, dertleşiyor. Bir nebze de olsun hasta yakınlarımızın kafasının dağılmasını, hasta odasından uzaklaşıp dikkatlerini farklı yönlere çekmelerini sağlıyoruz. Ünitemizdeki hastalarımız bakıma muhtaç hastalar oldukları için hasta yakınlarımız oldukça yıpranıyorlar. Onların streslerini azaltmak adına böyle etkinlikler düzenliyoruz."