Hasta ve sahipsiz köpeklere kayadan oyma mağarada 'yuva' konforu

KAYSERİ (AA) - Kapısında yazan "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz" hadisi şerifiyle misafirlerini karşılayan Patiköy, yaklaşık iki aydır kentteki köpeklere hizmet veriyor.

Zincidere mevkisinde daha önce halk tarafından hayvan ağılı olarak kullanılan doğal mağaralar, köylülerin buraları terk etmesinin ardından Talas Belediyesi tarafından Patiköy'e çevrildi.

Talas Belediyesi Geçici Köpek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Patiköy'de sahipsiz, hasta, kendine yetemeyecek durumdaki köpeklere sahip çıkılıyor.

Rehabilite edilip kısırlaştırıldıktan sonra sağlığına kavuşan köpekler, yeniden doğal ortamlara salınıyor.

Patiköy ayrıca köpeğini kısa süreliğine bir yere bırakması gereken vatandaşlara da hizmet veriyor.

"Patili" bir arkadaş edinmek isteyen vatandaşlar da bakımları ve aşıları yapılmış köpeklerden istediklerini sahiplenebiliyor.

"Şehrimize yakın bir alan, ulaşımı kolay"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Patiköy'de 300'e yakın köpeğe doğal alanda baktıklarını söyledi.

Patiköy'de 5 mağara bulunduğunu belirten Yalçın, 3 bin metrekarelik alanı köpekler için tasarladıklarını dile getirdi.

Merkezin amacını anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Kendine yetemeyen yavru, yaralı, hasta köpekler buraya getiriliyor. Köpeğini kısa bir süre için bir yere bırakmak isteyenler de buraya getiriyor. Ayrıca merkez açıldığı günden bu yana 60 köpek sahiplendirildi. Buna da vesile olduğumuz için mutluyuz. Şehrimize yakın bir alan, ulaşımı kolay. Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile yaptığımız protokol gereği de hem veteriner hekimler hem psikologlar hem de teknik ekipler Patiköy ile sürekli irtibat halindeler, ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Köpek sevmek, sevdirmek için güzel bir ortam. Burası geçici barınma bölgesi. Öncelikle hasta, yaralı hayvanlar varsa onlara fakültede müdahale ediliyor. Kısırlaştırma yapıyoruz, kendilerine yetecek duruma gelince doğaya geri salıyoruz."

Yalçın, ziyaretçilerden özellikle de çocuklardan güzel geri dönüşler aldıklarını, okulların merkeze geziler düzenlediklerini aktardı.

Patiköy'ün yanı başına hayvan mezarlığı

Patiköy'ün yanı başında bir alan bulunduğunu belirten Yalçın, burayı da hayvan mezarlığı olarak tertip etmeyi düşündüklerini kaydetti.

Yalçın, hayvan mezarlığının bir örneği bulunmadığına işaret ederek, "Olan bir şey değil ancak biz yapacağız. Çok sevdiği hayvanını kaybeden birisi devamlı olarak mezarını ziyaret etmek isteyebilir. Hayvanına daha güzel bir ölüm anı bırakmak isteyebilir. Bunun için bir hayvan mezarlığı projemiz var. Biz burada hayvanseverlere hizmet etmek istiyoruz." dedi.

Kayseri Hayvan Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel ise hayvanlar için bir çivi çakılmasının bile büyük bir vicdan ve merhamet gerektirdiğini ifade etti.

Patiköy'ün sokak hayvanları için önemli bir proje olduğunu vurgulayan Uzel, merkezi hayata geçiren Başkan Yalçın'a teşekkür etti.