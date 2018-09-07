Hasta sokak köpeği hayata döndürüldü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan hasta köpek, belediye ekiplerince tedavi altına alındı.

Altındağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Veteriner Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların ihbarı üzerine Kale Mahallesi'nde bulunan hasta sokak köpeğine müdahale etti.

Bulunduğu yerden anestezi enjekte edilerek alınan köpek, Altındağ Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğünde tedavi altına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, hayvanları sevmenin ve onlara merhamet etmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Altındağ'da doğaya ve hayvanlara sevgi dolu yaklaşan bir nesil yetiştiğini ifade eden Tiryaki, "Sokak hayvanlarımız da türlü sıkıntılar çekiyor. Onlar da can taşıyor. Altın kalpli Altındağlı kardeşlerim, sokaktaki canlılardan da merhametini esirgemeyecektir. Bizim merhametli insanlara ihtiyacımız var. Doğaya ve hayvanlara yararı dokunacak çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

Altındağ Belediyesi veteriner hekimi Emre Çınar da köpeğin müdürlükte tedavi altına alındığını belirtti.

Vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen ihbarların hayat kurtarabilecek kadar önemli olduğunu vurgulayan Çınar, vatandaşların bu konuda iş birliğinin çok önemli olduğunu, herkesten duyarlılık beklediklerini ifade etti.