'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

HATAY (AA) - Hatay'da özel eğitimli narkotik dedektör köpeği "Dante" ile mesai arkadaşları "Akrep", "Rüzgar" ve "Ares", keskin burunlarıyla zehir tacirlerine geçit vermiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi kadrosunda yer alan 4 narkotik dedektör köpeği, başarılı operasyonlara imza atıyor.

Yaklaşık 150'ye yakın komut algılayabilen, hassas burunlarıyla özellikle akla gelmeyen yerlere zulalanmış uyuşturucu maddeleri en hızlı şekilde bularak bağlı oldukları şubenin iş yükünü hafifleten köpekler, kentte ve sınır kapılarında uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oluyor.

Gümrük kapılarında da görev yapan köpekler, Türkiye'ye sokulmak istenen hap, esrar ve kenevir gibi çeşitli uyuşturucu maddeye anında tepki veriyor.

Zehir tacirlerinin benzin, mazot deposu gibi bulunması zor zulalarını da tespit eden köpekler, narkotik ekiplerinin en büyük destekçisi oluyor.

"Günün yaklaşık 8 saati birlikteyiz"

Golden cinsi "Dante"nin 6 yıllık eğitmeni Ömer Faruk Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 yıllık memurluğunun 16 yılının köpek eğitmenliğiyle geçtiğini anlattı.

Balıkesir'de görev yaparken komşusunun aracılığıyla "Dante" ile 2012 yılında tanıştığını aktaran Uzun, "2 aylıkken Dante'yi aldım ve görev köpeği olarak hazırladım. Günün yaklaşık 8 saati birlikteyiz. Daha önce Balıkesir, Diyarbakır'da birlikte görev aldık. Şimdi Hatay'dayız ve çok başarılı yakalamalarımız oldu. Diyarbakır'da 60 ton civarında, Hatay'da da 5 ton civarında uyuşturucuyu Dante ile birlikte yakaladık. En son Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 1 ton uyuşturucu tespit ettik." diye konuştu.

"Dante" ile aralarındaki duygusal bağın da çok güçlü olduğunu belirten Uzun, iki oğlunun yanı sıra "Dante"nin üçüncü evladı olduğunu söyledi.

Eğitimin temeli oyun

Cinsi Belçika çoban köpeği olan "Akrep"in eğitmeni Sadık Akyürek ise "Akrep" ile yavru iken tanıştıklarını ve 8 yıldır birlikte görev yaptıklarını anlattı.

Doğu görevinde de birlikte güzel işlere imza attıklarını belirten Akyürek, şöyle devam etti:

"2015 yılından bu yana da Hatay'da görev yapıyoruz. Akrep ve ekip arkadaşlarıyla birlikte sınır hattından uyuşturucu geçişlerine ve ticaretine izin vermeyeceğiz. Eğitimlerimiz çok önemli, gün içerisinde sırayla eğitime alıyoruz onları. İki aylıkken artık oyun oymana içgüdüsüyle, hırslanma, koklama, burnunu kullanma gibi eğitimlerden geçiriyoruz. Öncelikle bu köpeklere biz oyun oynama içgüdüsünü veriyoruz ki oyun oynamayı öğrendikten sonra 5-6 aydan sonra itaat eğitimleri var. Yanınıza gelmesi, oturması, beklemesi, 'ara' komutları öğretiyoruz."

"Akrep"in Ankara ve Mardin'de de görev aldığını ifade eden Akyürek, şimdiye kadar yaklaşık 6 ton uyuşturucunun yakalanmasına yardımcı olduğunu anlattı.

"Zamanla aileden birisi oluyor"

"Rüzgar"ın eğitmeni polis memuru Mehmet Tekin ise henüz bir yıllık köpek eğitmeni olduğunu ve yaptığı meslekten çok büyük keyif aldığını anlattı.

"Rüzgar"ın kendi köpeğinin yavrusu olduğunu ifade eden Tekin, "Eğitimdeki ilk kural köpekle bütünleşmeniz gerekiyor. Biraz yorucu ama heyecanlı bir süreç, A'dan Z'ye bilmesi gereken tüm komutları öğretiyoruz ve zamanla aileden birisi oluyor." diye konuştu.

Tekin, hafta sonları mesailerinin dışında da "Rüzgar" ile geziye çıktıklarını ve böylece izin günlerinin çoğunu birlikte geçirdiklerini kaydetti.

"Ares"in eğitmeni polis memuru Uğur Şimşek ise 20 yıllık polislik mesleğinin 17 yılını köpek eğitmeni olarak geçirdiğini anlattı.

Meslek hayatında 4. köpeği olan Ares'in henüz 1 aylık bir görev köpeği olduğunu söyleyen Şimşek, "Ares ile operasyonlara çıkmaya başladık ve göreve gayet iyi başladı. Ares ve ekip arkadaşlarıyla yapacağımız çalışmalarla zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Lale Köklü