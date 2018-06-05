Harun Karacan'dan orman fidanlığına ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, orman fidanlık mesire yerindeki çalışmaları inceledi, açılışa hazır hale gelen Yapay Jeopark'ı gezdi.



Fidanlığa ziyaret gerçekleştiren Karacan'ı, Orman Bölge Müdürü Recep Temel karşıladı. Yeniden yapılandırma projesi yapılan orman fidanlık mesire yerini gezen Karacan, müteahhit firmanın çalışmalarını inceledi, Bölge Müdürü Recep Temel'den proje hakkında ve Orman Bölge Müdürlüğünün yapacağı diğer çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirilen 81 kaya ve maden çeşidinin sergilendiği Kayaç Bahçesi'ni de gezen Karacan'a projenin fikir babası orman yüksek mühendisi Dr. Nejat Çelik parkı tanıttı.

Karacan, parkın geliştirilmesi ve bilimsel çalışma yapan öğrencilere ulaşılması konusunda elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

