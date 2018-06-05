Harun Karacan'dan MHP İl Başkanlığına ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili ve adayı Harun Karacan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir'i ziyaret etti.

Karacan, ziyarette yaptığı konuşmada, hızlı bir seçim startı alındığından arkadaşlarıyla sahaya inip çalışmaya başladıklarını, MHP teşkilatına nezaket ziyaretinin bu nedenle biraz geç kaldığını söyledi.

Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, ülkenin ve devletin bekası için aynı yolda yürüdüğünü aktaran Karacan, şunları kaydetti:

"AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı'nda aynı saflarda, bu ülkenin geleceği için mücadele etmektedir. Memleketin bundan sonra daha sağlam temellere oturması için dimdik yolumuza devam ediyoruz. Cumhur İttifakı, Eskişehir'de de seçimden başarıyla çıkacak. Bunda hiç şüphe yok. İki parti teşkilatı ellerinden geleni yapıyor. Arkadaşlarımıza başarılar dileriz."

MHP İl Başkanı Candemir de Cumhur İttifakı'nın seçimden sonra da devam edeceğini ümit ettiklerini, bunun için üzerilerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Karacan'a ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Murat Özcan da eşlik etti.