Hartum'da polis öfkeli kalabalığı ateş açarak dağıttı

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da gösterilerin yapıldığı başkentin merkezindeki çarşı ve dükkanların yoğun olduğu Suk el-Arabi bölgesinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Aynı saatlerde doktorlar ve eczacıların ardından avukatlar da grev kararı aldıklarını duyurdu.

Göstericiler 19 Aralık'tan bu yana ikinci kez caddeleri doldurdu

Ülkede bağımsız meslek örgütlerinin çağrısıyla protestoların başladığı 19 Aralık'tan bu yana protestocular, ikinci kez başkent Hartum'da Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle gösteri düzenledi.

Bazı sivil toplum kuruluşları ve muhalif partiler de daha önce yaptıkları açıklamalarla gösterilere katılacaklarını duyurdu.

Sivil giyimli güvenlik güçlerinin bulunduğu araçların, başkentteki otobüs duraklarının ve ulaşım merkezlerinde konuşlandığı görüldü.

Bölgedeki en büyük çarşı Suk el-Arabi esnafı ve yakınındaki büyük alışveriş merkezleri olaylar öncesinde kepenk kapattı.

Protestocular saraya yürümek istedi

Kent merkezindeki Sıyniyye el-Kandul Meydanı'nda toplanan gruptakilerin, buradan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yönelmesi üzerine tansiyon yükseldi.

Göstericiler, polisin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahalesinin ardından dağıldı. Aktivistler, olayda ölen ve yaralananlar olduğunu bildirdi.

Muhalif lider Mehdi'nin kızı gözaltına alındı

Öte yandan, Sudan'da ana muhalefetteki Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi'nin kızı, başkent Hartum'da katıldığı gösteride gözaltına alındı.

Milli Ümmet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meryem Sadık el-Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zeynep Sadık el-Mehdi, bugün düzenlenen gösterilerde polis tarafından gözaltına alındı." dedi.

Sudan'da 19 Aralık'tan bu yana kötüleşen hayat şartları ve ekonomik krizin protesto edildiği gösteriler düzenleniyor. Uluslararası Af Örgütü, Afrika ülkesi Sudan'da ekonomideki kötü gidişatı protesto amacıyla düzenlenen gösterilerde en az 37 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Hükümet ise şu ana kadar 2'si güvenlik görevlisi 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 219'u güvenlik görevlisi 406 kişinin yaralandığını açıkladı.

Başkent Hartum'da yeni yıl ve Bağımsızlık Günü sebebiyle yarın geniş katılımlı gösteriler düzenlenebileceği belirtiliyor.

Muhabir: Ömer Erdem