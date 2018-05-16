Harp ve vazife malulleri arasındaki farklılıkların giderilmesi talebi

ESKİŞEHİR (AA) - Harp ve vazife malulleri arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkların giderilmesi gerektiği bildirildi.

Eskişehir'de yaşayan ordu vazife malulü emekli Üsteğmen Kemal Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1984 yılında Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki atış alanında emniyet subayı olarak görev yaptığı sırada tanksavar lav mermisi patlaması sonucu ağır yaralandığını belirtti.

Tedaviler sonucu sol gözünü kaybetmiş olarak yaşama döndüğünü ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Vücudumun çeşitli yerlerine şarapnel parçaları girmiş ve akciğerim hasar görmüştü. TSK’da görev yapamaz raporuyla vazife malulü üsteğmen olarak emekli edildim. 2013 yılında biz vazife malulleri için düzenlemeler yapılacağı için sevinmiştim. Fakat yasalar beklentilerimizin çok uzağındaydı. Patlayıcı maddeler etkisiyle vazife malulü olanlar 2330 sayılı yasa kapsamına alındı. Fakat 2012'den önceki maluller kapsam dışı bırakıldı. Yine aynı kanun kapsamında vazife malullerine yüzde 25 zam yapıldı. 5434/45'ten maaş alan ordu vazife malulleri kapsam dışı tutuldu. Yine Kanun Hükmünde Kararname ile hayatını kaybetmiş harp ve vazife malulü gazilerin yakınlarına araç alımında ÖTV istisnası tanındı. Asıl hak sahibi olan görevde yaralanmış sakat kalmış biz vazife malulü gaziler kapsam dışı bırakıldı. Bizzat görevleri nedeniyle yaralanmış elini, ayağını, gözünü, geleceğini kaybetmiş biz vazife malulleri bundan mahrum kaldı. Bu 2013'te yasalaşan 6495 sayılı kanunun bizleri kapsam dışı bırakan ve mağdur eden 80'inci maddesi düzenlenmeli ve 2012'den önceki malulleri kapsam dışı bırakan geçici 81'inci maddesi iptal edilmelidir."

Özkan, geleceğe umutla bakmanın kendilerinin de hakkı olduğunu ifade ederek, "Vazife malulü gaziler arasında öncesi ve sonrası, dağda ve ovada ayırımı yapılmamalıdır. Bu yasalar yetkililerce yeniden düzenlenip, harp ve vazife malulleri arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıklar giderilmelidir." yorumunu yaptı.