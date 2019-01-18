Hareket halindeki kamyonun lastikleri yandı

KONYA (AA) - Seydişehir - Konya kara yolunda seyir halindeki bir kamyonun lastikleri yandı.Alınan bilgiye göre, Seydişehir'den Konya'ya gitmekte olan buğday yüklü 42 ABT 162 plakalı kamyonun lastikleri Karacaören Mahallesi mevkisinde hareket...