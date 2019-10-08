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'Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır'
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir." ifadesine yer verildi.
Genel 08.10.2019, 01:47
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." açıklaması yapıldı.
Söz konusu paylaşımda, TSK'nin Türkiye sınırlarında terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyeceği vurgulanarak, harekat için tüm hazırlıkların tamamlandığı duyuruldu.
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