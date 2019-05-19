Harçlıklarıyla hayvanlara mama aldılar

ANKARA (AA) - Kahramankazan Hamdiye Ünlü İlkokulu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarıyla Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Merkezi’ndeki hayvanlara mama aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramankazan Hamdiye Ünlü İlkokulu'nda eğitim gören bir grup öğrenci biriktirdikleri harçlıklarıyla hayvanlara mama yardımında bulundu.

Öğretmenleriyle belediye hayvan barınağına gelen öğrenciler, beraberinde getirdikleri mamaları belediye yetkililerine teslim etti.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz da minik öğrencilerin çağrısını yanıtsız bırakmayarak onlarla birlikte barınaktaki hayvanları besledi.

Oğuz, böylesine anlamlı bir programda yer almaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kendileri minik ama kocaman yüreklere sahip olan yavrularımızın daveti beni ayrıca mutlu etti. Onlarla birlikte anlamlı bir mesaj vermiş olduk. Merkezimiz, ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olarak hizmet veriyor. Uzman veteriner ve personeller görev yapıyor. Tüm bakım ve tedavi işlemleri yapılıyor. Kuduz ve karma başta olmak üzere tüm aşılar yapılıyor. Merkez ayrıca, ilçenin coğrafi yapısı gereği doğal yaşama da katkı sunuyor. Yaralanan ya da bakıma muhtaç halde bulunan yabani hayvanlar da merkezde özenle tedavi ediliyor."

Başkan Oğuz bir çağrıda da bulunarak, "Belediye olarak dostlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Hayvan edinmek isteyenleri, evcil hayvanların satışı yapılan dükkanlardan satın almak yerine merkezlerden sahiplenmeye davet ediyoruz. Dostlarımıza yeni bir yuva sunmak isteyen herkesi merkezimize bekliyoruz. Ayrıca, merkezimizden sahiplenilen dostlarımızın aşı ve sağlık kontrolleri de ücretsiz olarak yapılıyor." ifadelerini kullandı.