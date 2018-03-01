Harçlıklarını Mehmetçik için topladılar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde, ilkokul öğrencileri topladıkları harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Düzenlenen "Bir El De Sen Uzat" kampanyası kapsamında topladıkları 2 bin 200 lirayı velileri, öğretmenleri ve okul idarecileriyle vakfın hesabına yatıran Şehit Astsubay Sedat Mert Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Askerlere çiçek takdim eden öğrenciler, onlarla sohbet ederek moral verdi.

Okul Müdürü Selçuk Böğrekçi, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, öğrenciler ve velilerin vatan uğruna canını feda eden Mahmetçiklere destek vermek amacıyla kampanya başlattığını, toplanan 2 bin 200 lirayı da Mehmetçik Vakfı'na bağışladıklarını söyledi.

Böğrekçi, "Vatanı uğruna canı pahasına mücadele eden Mehmetçiklerimize destek olmak amacıyla, ülkemizin sıkıntılı dönemlerden geçtiği bu süreçte birlik ve beraberlik duygusunun en üst düzeyde yaşanması için biz de öğrencilerimiz ve veliler adına bir kampanya başlattık. Öğrencilerimiz harçlıklarıyla bu kampanyaya katıldı. Mehmetçik Vakfı'na 2 bin 200 lira yardımda bulunduk. Bir ay sürecek kampanya sürecinde resim ve şiirler yazarak Afrin’deki askerlerimize göndermeyi planlıyoruz." dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Güray Celepci de öğrencilerin ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "İlkokul öğrencilerimizin bu kadar hassas olmaları ve ellerinden geleni yapmaları bizleri gelecek kaygısından uzaklaştırıyor. Okul müdürümüze, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ederim." diye konuştu.