Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Harçlıklarını Mehmetçik için topladılar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde, ilkokul öğrencileri topladıkları harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.Düzenlenen "Bir El De Sen Uzat" kampanyası kapsamında topladıkları 2 bin 200 lirayı velileri,...

01 Mart 2018 Perşembe 15:58
Harçlıklarını Mehmetçik için topladılar
banner230

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde, ilkokul öğrencileri topladıkları harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Düzenlenen "Bir El De Sen Uzat" kampanyası kapsamında topladıkları 2 bin 200 lirayı velileri, öğretmenleri ve okul idarecileriyle vakfın hesabına yatıran Şehit Astsubay Sedat Mert Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Askerlere çiçek takdim eden öğrenciler, onlarla sohbet ederek moral verdi.

Okul Müdürü Selçuk Böğrekçi, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, öğrenciler ve velilerin vatan uğruna canını feda eden Mahmetçiklere destek vermek amacıyla kampanya başlattığını, toplanan 2 bin 200 lirayı da Mehmetçik Vakfı'na bağışladıklarını söyledi.

Böğrekçi, "Vatanı uğruna canı pahasına mücadele eden Mehmetçiklerimize destek olmak amacıyla, ülkemizin sıkıntılı dönemlerden geçtiği bu süreçte birlik ve beraberlik duygusunun en üst düzeyde yaşanması için biz de öğrencilerimiz ve veliler adına bir kampanya başlattık. Öğrencilerimiz harçlıklarıyla bu kampanyaya katıldı. Mehmetçik Vakfı'na 2 bin 200 lira yardımda bulunduk. Bir ay sürecek kampanya sürecinde resim ve şiirler yazarak Afrin’deki askerlerimize göndermeyi planlıyoruz." dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Güray Celepci de öğrencilerin ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "İlkokul öğrencilerimizin bu kadar hassas olmaları ve ellerinden geleni yapmaları bizleri gelecek kaygısından uzaklaştırıyor. Okul müdürümüze, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
KırşehirMucur Şehit Astsubay Sedat Mert Cumhuriyet İlkokulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim