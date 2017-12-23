Hani'ye 200 milyon liralık yatırım

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca belediyeye görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Hani ilçesi 200 milyon liralık yatırımla ihya oluyor.

DBP'li Hani Belediye Başkanı Abdurrahman Zorlu'nun, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılmasının ardından görevlendirme yapılan belediyede, bütçenin yatırıma dönüştüğü bir süreç başladı.

Belediye tarafından vatandaş odaklı, maliyeti 200 milyon liralık projeler hazırlanırken, bu projelerin hızla uygulanmasıyla ilçe adeta şantiyeye dönüştü.

Bir yandan DBP'li yönetimden kalan yaklaşık 9 milyon liralık borç ödenmeye çalışılırken, diğer yandan projeler de yatırıma dönüşüyor.

Temizlikten, içme suyuna, alt ve üstyapıdan, yollara, konuttan park ve sosyal donatılara kadar her alanda hayata geçirilen projelerle ilçenin çehresi değişiyor.

Çöp dağları

Hani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve gelir gelmez hemen vatandaşlara hizmet noktasında çalışma başlattıklarını söyledi.

Çalışmaları planlarken anket yaptıklarını, vatandaşlarla birebir iletişime geçerek onların taleplerini dinlediklerini ifade eden Yazıcı, ilçeye girişte büyük çöp dağlarının olduğu bir manzarayla karşılaştıklarını, derelerin tamamı kirletilerek çevre sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığını, günde sadece iki üç saat şebekeye su verildiğini anımsattı.

Yazıcı, "Belediye bir kamu kurumuna yakışmayacak biçimde vatandaşlara kapısını kapatmış, vatandaşların taleplerini umursamayan durumdaydı. Hatta vatandaşlarımız belediyenin önünden geçmeye çekinecek durumu düşmüşlerdi. Kısa sürede belediyeyi gerek personeli gerekse ekipmanı ile vatandaşımızın hizmetine sunduk. Burada belediye olarak bir kurumun var olduğunu ve vatandaşlarımızın hizmetine amade olduğunu ispat ettik. Biz sadece ilçemizin bugününü değil geleceğini de inşa etmenin uğraşı içerisindeyiz." diye konuştu.

"İflas ettirilmiş bir belediye devraldık"

"Bütün mevcuduyla iflas etmiş ve iflas ettirilmiş bir belediye devraldık. Belediyeyi yaklaşık 9 milyon lira borçla devraldık. Borç yüküyle karşılaştık. Bu borcun kaynağını sorguladığımızda karşımıza boş bir tablo çıktı. Yatırım, yol yapılmışsa nerede? İlgili firmalara ve kurumlara bir borç varsa bunun kaynağı nedir?" diyen Yazıcı, şöyle devam etti:

"Belediye gerektiğinde borçlanabilir ama karşılığında bir yatırım ve bir hizmet olması gerekir. Bu borcun karşılığı yok. Nereye aktarıldığını tüm vatandaşlarımız zaten biliyor. Ortada herhangi bir iş olmamasına rağmen belediye borçlandırılmış. Kullanılmayan atıl araçlar olmasına rağmen ciddi bir yakıt tüketimi gösterilmiş. Görevi devraldığımızda makinelerde yüzde 100'e yakın artış sağladık. Araç sayısını iki katına çıkarmış olmamıza rağmen yakıt tüketimimiz önceki belediyenin, yakıt tüketiminin yüzde 100'ünden az. Burada ciddi bir çelişki var. Bu yakıt nereye harcandı? Bunlarla da yüzleştik. Bu konuyla ilgili devletimizin ilgili kurumları hem adli hem idari yönden gerekli tahkikatları yapıyor."

Yazıcı, şeffaf belediyecilik anlayışıyla vatandaşları belediyenin hesaplarını incelemeye davet ettiklerini bildirdi.

20 park yapıldı

Yazıcı, kardeş belediye, devletin ilgili kurumları ve bakanlıklar eliyle ilçede yaklaşık 200 milyon liraya yakın proje maliyeti olan yatırım programı oluşturduklarını, bir yılda bu projelerin yüzde 50'sinden fazlasının fiziki gerçekleşmesinin sağlandığını aktardı.

"Göreve başladığımızda burada bir çocuk parkı dahi yoktu. Meydan ve şehir parkları ile okullarda oluşturduğumuz çalışmalarla 20'ye yakın park inşa ettik. Prestijli cadde, altyapı yatırımları, yaklaşık 20 kilometre dere ıslahı çalışmaları, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresiyle (TOKİ) konut çalışmaları yapıyoruz." diyen Yazıcı, kadın ve çocukların sosyalleşmesi için tesisler kurduklarını, kadınlara yönelik yaklaşık 3 milyon liralık yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Göreve geldiklerinde çocukların çamurdan korunmak için ayaklarına poşet geçirerek okula gittiğini gördüklerini belirten Yazıcı, şimdi okulların yol ve bahçesinin sıcak asfalta kavuştuğunu vurguladı.

"Vatandaşa kıymet verdiğimizi ispat ettik"

Vatandaşa kıymet verdiklerini ispat ettiklerini dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

"Artık insanlarımız belediyenin kapısından içeriye girerken sorgulanmıyor. Talebinin kale alındığını ve bunun makul bir zaman ölçeğinde yerine getirileceğini biliyor. Çöp dağları içerisinde devraldığımız belediyede bugün en ücra mezralarımıza kadar hizmet götürüyoruz. Bir yıl içerisinde yaklaşık 200 bin metrekare parke taşı döşedik. Eğitime yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırım yaptık. Çevre yolları, planlanan atık su tesisi, gençlik merkezleri yine hali hazırda yapımı devam eden futbol, basketbol ve voleybol sahaları gençlerimizin geleceği için yatırım olacak."

Vatandaşların belediye hizmetlerine daha rahat şekilde ulaşmaları adına Beyaz Masa birimi için bina inşa ettiklerini bildiren Yazıcı, inşasının tamamlanmasıyla bu birimde vatandaşların taleplerinin daha kolay karşılanacağını aktardı.

İlçenin yıllardır süregelen sorunları çözülüyor

Görevlendirme ile Hani'nin yarım asırlık sorunlarını çözdüklerine dikkati çeken Yazıcı, ilçenin 50 yıllık su sorununun 6 ayda çözüldüğünü vurguladı.

Yazıcı tüm vatandaşlara eşit hizmet etme gayesi ve misyonunu üstlendiklerini belirterek, devleti ve belediyeyi temsil anlamında bu misyonu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların, sundukları hizmetler için kendilerine teşekkür ettiğini anlatan Yazıcı, "Sosyal belediyecilik anlamında çocuklar için giysi, oyuncak, spor malzemelerini en ücra mezralara kadar ulaştırdık. Oradaki vatandaşlarımızın kapısını çaldık. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hanelerini ziyaret ederek, kişisel bakımlarından tutun da evdeki eksiklere kadar ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Talepleri hizmete dönüştürdüğümüzde vatandaşın kuruma güveni devlete de sadakati artıyor." şeklinde konuştu.

Görevlerini yerine getirdikçe çalışma şevklerinin arttığını ifade eden Yazıcı, geleceğe dair güzel adımları vatandaşlarla hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacaklarını sözlerine ekledi.