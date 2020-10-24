Hangisi çift tırnaklı değil tek tırnaklı bir hayvandır? - Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Hangisi çift tırnaklı değil tek tırnaklı bir hayvandır?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki 'Hangisi çift tırnaklı değil tek tırnaklı bir hayvandır?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Hangisi çift tırnaklı değil tek tırnaklı bir hayvandır?

Deve

Zebra

Koyun

Zürafa

CEVAP: Zebra