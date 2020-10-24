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Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez? - Kim Milyoner Olmak İster sorusu
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
Genel 24.10.2020, 23:21 24.10.2020, 23:32
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 'Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez??'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki 'Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez?
Sylvester
Woody Woodpecker
Mickey Mouse
CEVAP:Sylvester