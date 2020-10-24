Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez? - Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 'Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez??'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki 'Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez?

Sylvester

Bugs Bunny

Woody Woodpecker

Mickey Mouse

CEVAP:Sylvester