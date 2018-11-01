Hamza Yerlikaya'nın adı okula verildi

SİVAS (AA) - Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA) tarafından "Asrın Güreşçisi" unvanı verilen Türk grekoromen güreşçisi, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın adı Sivas Tuzlugöl Mahallesi'nde yapımı süren 24 derslikli okula verildi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, inşaatı devam eden ve 2019-2020 eğitim öğretim döneminde hizmete girecek olan okul 24 derslikli olacak. Bodrum katıyla birlikte 5 katlı inşa edilen okulda kütüphane, çok amaçlı salon, görsel sanatlar atölyesi, fen laboratuvarı, zümre odaları, rehberlik odası, kantin, bay-bayan mescidi gibi donatılar yer alacak. Spor alanlarının da bulunacağı okul yaklaşık 8.5 milyon liraya mal olacak.

Sivas'ın önemli bir değeri olan Hamza Yerlikaya'nın ismini okula vermekten duydukları memnuniyeti belirten Sivas Valisi Davut Gül, "FILA modern güreş tarihinde dünya minderlerinde ilk kez 17 yaşında bir güreşçinin şampiyon olduğunu açıklamış ve Hamza Yerlikaya'yı 'Asrın Güreşçisi' unvanı ile ödüllendirmişti. Böylesine önemli değerlerin unutulmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın, "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" sahibi olduğunu da anımsatan Vali Gül, şunları kaydetti:

"Milli güreşçimiz aynı zamanda eski Sivas milletvekilimizdir. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyeliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşavirliği, TBMM'de Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunan Yerlikaya halen de Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bu toprakların evladına sahip çıkmak ve adını böylesine güzel bir okula vermekten duyduğum memnuniyeti dile getiriyor, bakan yardımcımız Yerlikaya'ya ilimize verdikleri desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum."