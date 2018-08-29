Hamza Yerlikaya, genç sporcularla buluştu





KIRIKKALE (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Bakanlık tarafından hayata geçirilen "Şampiyonların İzinde Projesi" kapsamında Kırıkkale'de genç sporcularla bir araya geldi.

17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen söyleşi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yerlikaya, bakan yardımcısı olarak ilk ziyaretini Kırıkkale'ye yaptığını söyledi.

Bundan sonra da il il gezerek kurumlarla bir arada olacaklarını, sporun kalkınması, tabana yayılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Sporun daha geniş tabana yayılması için gayretlerimiz ve çalışmalarımız olacak. Şampiyonların İzinde Projesi kapsamında rol model arkadaşlarımız da illerde çalışıyor. Sporda şiddeti yenmenin tek yolu eğitim. Birbirimizi eğiteceğiz, anlayışla karşılayacağız. Sporun sevgi, barış ve kardeşlik olduğunu asla unutmayacağız. Herhangi bir dil, din, ne olursa olsun, herkesin uzlaşabildiği, tek çatı altında birleşebildiği en güçlü yer spordur. Biz bunu kullanacağız. Terörü de bu şekilde yeneceğiz. Birliktelikle, sporla, kardeşlikle, gençlik merkezlerimizle hep birlikte terörü yeneceğiz. Bir ekip anlayışı içerisinde bu geniş tabanla güzel hizmetler edeceğimiz kanaatindeyim."

Yerlikaya, Şampiyonların İzinde Projesi'nin uzun zamandan beri yapılan bir program olduğunu, Genel Müdürlüğün çok güzel bir program organize ettiğini anlattı.

Projeye kendisinin ilk defa katıldığını anlatan Hamza Yerlikaya, burada genç sporculara bir şeyler katmak istediklerini kaydetti.

Yerlikaya, açıklamaların ardından spor spikeri Ersin Düzen'in moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide, genç sporculara deneyimlerini aktardı.

Programa, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır ile çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.