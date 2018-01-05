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Hamsiden umduğunu bulamayan balıkçının 'kalkan' sevinci

Hamsi ve palamut balıklarında yaşanan düşüş nedeniyle bu sezon umduğunu bulamayan Karadenizli balıkçıların yüzünü kalkan güldürdü.

05 Ocak 2018 Cuma 16:42
Hamsiden umduğunu bulamayan balıkçının 'kalkan' sevinci
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SİNOP (AA) - Hamsi avında yaşanan düşüş nedeniyle bu sezon umduğunu bulamayan Karadenizli balıkçıların yüzünü kalkan güldürdü.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalkan balığı avcılığında geçmiş yıllara oranla azda olsa artış yaşandığını söyledi.

Karadenizli balıkçıların kötü bir sezon geçirdiklerini ifade eden Bayrak, hamsi ve palamut balıklarında yaşanan av verimsizliğinin sezonun erken kapanmasına neden olabileceğini vurguladı.

"Bazen iki üç kişi bir araya gelerek alanlar oluyor"

Kısır geçen sezonda mezgit, barbunya ve kalkan gibi dip balıklarında yaşanan artışın mutluluk verici olduğunu dile getiren Bayrak, "Umarız daha da artar. Çünkü bölgemiz açısından balıkçılık önemli bir gelir kapısı. Kalkan balığının bollaşması ayrı bir mutluluk kaynağımız oldu." dedi.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise kalkan balığının kilogramının 120 lira civarında olduğunu belirterek, "Çok olmasa dahi zaman zaman 10 kilogramın üzerinde kalkan balıkları avlanıyor. Lezzeti çok güzel olmasından dolayı pahalı bir balık türü. Genelde büyük restoranlar talip oluyor. Bazen iki üç kişi bir araya gelerek alanlar oluyor. Keşke bol olsa herkes sofrasında bulundursa." diye konuştu.

Muhabir: Gökhan Gücüklüoğlu

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