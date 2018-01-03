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Hamas: Ucuz bir siyasi şantaj

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın, Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda, Filistin yönetimine ekonomik yardımları kesebileceği tehdidini, "siyasi şantaj" olarak değerlendirdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:05
Hamas: Ucuz bir siyasi şantaj
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GAZZE (AA) - Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda, Filistin yönetimine ekonomik yardımları kesebileceği tehdidini, "siyasi şantaj" olarak değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, "Trump'ın, Filistin yönetimi ve UNRWA'ya (BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu) işgal güçleriyle müzakerelere dönene kadar yardımları keseceği tehdidi, ucuz bir siyasi şantajdır." ifadelerini kullandı.

Bu tehdidin, ABD'nin Filistin halkının hakları konusunda takındığı "holigan ve ahlak dışı" tavrın yansıması olduğunu vurgulayan Berhum, Washington yönetiminin söz konusu baskı politikalarının, "Filistin'de iç birlik ve bütünlüğü artırmanın gerekliliğini" ortaya koyduğunu kaydetti.

Muhabir: Nour Mahd Ali Abu Aisha,Hacer Başer

Anahtar Kelimeler:
DünyaHamasTrump
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