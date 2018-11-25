Hamamönü'nde Kırgızistan kültürü tanıtıldı

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği başkentte "Kırgızistan Kültür ve Tanıtım Günü" etkinliği yaptı.

YTB'nin Hamamönü Ofisi'ndeki etkinliğin açılışında, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği müsteşarı Aybek Akayev, YTB Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Ahmet Atabaş ve Kırgızistan'dan gelen öğrenciler adına Asilbek Abduganiyev konuşma yaptı.

Müsteşar Akayev, Türkiye ve Kırgızistan arasında devlet başkanları nezdinde karşılıklı ziyaretlerin artışına işaret etti.

Kültürel mirasın korunması noktasında iki ülke arasındaki iş birliğine değinen Akayev, "Eminim kardeş Türkiye halkıyla ilişkilerimiz daha üst seviyeye çıkacaktır." dedi.

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un 90. doğum yılı vesilesiyle Türkiye'de etkinlikler düzenlediklerini belirten Akayev, 3 Aralık'ta Antares AVM'de de resim sergisi olacağını duyurdu.

YTB Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Atabaş, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, öğrencilere hitaben "Burası sizin mekanınız, sizlere her zaman gereken desteği sağlayacağız." diye konuştu.

Kültürel aktarımların sağlanmasının önemini vurgulayan Atabaş, dünyada yaşanan medeniyet krizinin aşılması için "tanış olmak" gerektiğini dile getirdi.

YTB'nin Uluslararası Öğrenci Akademisi programının bu yıl başlayacağını hatırlatan Atabaş, bu yolla Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin Türkçe öğrenmelerine ve akademik başarısına katkı sağlamayı ümit ettiklerini belirtti.

Türkiye Bursları öğrencisi Kırgızistanlı Abduganiyev, Kırgız kültürünü tanıtma imkanı sağladığı için YTB'ye teşekkür etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin hep iyi olduğunu belirten Abduganiyev, "İlişkilerin daha da gelişmesinde Türkiye'de eğitim gören Kırgız öğrencilere büyük görevler düşmektedir." dedi.

Kırgızistan hakkında sunuma da yer verilen etkinlikte, Manas Destanı, Kurmanbek Destanı ve geleneksel dans gösterisi sahnelendi.

Etkinlikte, Kırgız mutfağından lezzetler ve resim sergisi de misafirlerin beğenisine sunuldu.