Haluk Levent burslu öğrenciler için sahneye çıktı

ANKARA (AA) - Türk Eğitim Derneğinin (TED) burslu öğrenciler için düzenlediği sürpriz yıl sonu konserinde Haluk Levent sahneye çıktı.
Türk Eğitim Derneğince, tam destek bursu ve tam eğitim bursu alan öğrenciler için TED Üniversitesi Spor Salonu'nda yıl sonu konseri düzenlendi.
Engelli öğrenci Yılmaz ile Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" türküsünü seslendiren Levent, öğrencilerle dans etti, şarkılar söyledi.
Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eğitime önem verdiğini ve bu nedenle çocukların yanında olduğunu belirten Levent, dünya ile yarışmanın tek yolunun eğitim olduğunu vurguladı.
Tam destek bursu ile eğitim gören 9. sınıf öğrencisi Batuhan Karadavut ve Nilden Çınar da çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.