ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, halkın hizmetkarı olmak için durmadan çalışacaklarını söyledi.

Tebrik ziyaretlerini kabul eden Demirbaş, yaptığı açıklamada, seçimlerin geride kaldığını, artık çalışma zamanının geldiğini söyledi.

Demirbaş, sözlerini yerine getireceklerini vurgulayarak, "Bu yola çıkarken 'Bu şehre efelenmeye değil, hizmetkar olmaya geliyoruz.' demiştik. Tüm mahallelerimize birlik ve beraberlik içinde kardeşçe eşit hizmet götüreceğiz. Halkın hizmetkarı olmak için durmadan çalışacağız." diye konuştu.

Kendisine duyulan güvene ve gösterilen ilgiye teşekkür eden Demirbaş, mahalle ve esnaf ziyaretlerini sürdüreceğini kaydetti.