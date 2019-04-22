"Halkımız tasarlayarak yapmadı"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayının yaşandığı Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'nin muhtarı Halil Gökmen, "Halkımız bilerek veya tasarlayarak bu olayı yapmadı. Bir anlık öfke patlaması. İnanın onlar da ne yaptıklarını bilmeyerek yaptılar çünkü orada bir acı var, bir şehit var." dedi.

Gökmen, İlçe Jandarma Komutanlığı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit Yener Kırıkcı'nın dayısı Yüksel Tuzcu'nun 1993 yılında Çukurca'da PKK'lıların düzenlediği saldırıda şehit olduğunu söyledi.

Aynı aileden ikinci şehidin verilmesinin mahalle sakinlerini yeniden büyük bir acıya boğduğunu belirten Gökmen, olayların acılı vatandaşların galeyana gelmesiyle yaşandığını dile getirdi.

Gökmen, "Yaşananlar daha önceden planlanan bir tepki veya provokasyon değil. Öfke patlaması yaşandı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kırıkcı'nın cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geleceğinden haberlerinin olmadığını söyleyen Gökmen, "Ben hem şehit yakınıyım hem de köy muhtarıyım, keşke daha önce haberdar etselerdi, burada sıkıntı olmazdı. En azından biz karşılardık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle sürpriz gelmesi orada boşluk bıraktı, halkı engelleyemedik. İnanın cenaze namazını nasıl kıldık, onu bilemedik." diye konuştu.

Muhtar Gökmen, "Halkımız bilerek veya tasarlayarak bu olayı yapmadı. Bir anlık öfke patlaması. İnanın onlar da ne yaptıklarını bilmeyerek yaptılar çünkü orada bir acı var, bir şehit var." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırının köylülerce "kesinlikle" organize edilen bir olay olmadığını belirten Gökmen, "Olayı gerçekleştirenler arasında köyden olaylardan var, dışarıdan yani Ankara halkından da var. Fotoğraflardan, görüntülerden tespit ediliyor. Olayla hiç alakası olmayan kişiler de var." dedi.



- "Orada elimizden geleni yaptık"

"Benim en çok üzüldüğüm konu, şehidimizi Allah'ın huzuruna doğru düzgün gönderemedik." diyen Gökmen, şunları söyledi:

"Kemal Bey'in her zaman başımızın üzerinde yeri var, o da bizim, CHP'nin Genel Başkanı. Gelmesi bizi onurlandırdı, Allah razı olsun. Birkaç kişinin galeyana getirmesiyle köyümüzün adı lekelendi. Kemal Bey'den, CHP teşkilatından köyümüz adına çok özür diliyorum. Orada elimizden geleni yaptık, Kemal Bey'i de ben evden çıkardım. Köyün arka tarafından bir dağ yolundan çıkardık. Normal yolundan çıkma şansı hiç yoktu. Ankara'dan, Çubuk'tan sosyal medya üzerinden duyan herkes buraya akın etti, sadece bizim köylümüz yoktu. Orada 10-20 bin kişi toplandı. Yani yarım saat daha geç kalsaydık oradan çıkması imkansız olabilirdi. Vatandaş akın akın geliyordu.

Sayın Bakanımız Hulusi Akar, halkımıza seslendi ve o esnada Kemal Bey'i evden çıkardık. Allah'a şükür başına bir şey gelmedi. Yani çok üzüntü duyuyorum. Benim halkım bunu kesinlikle isteyerek yapmadı, bir anlık öfke."

Gökmen, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan köylüleri O.S'nin adliyeye sevk edildiğini dile getirerek, "Emniyet, listede 20 kişi olduğunu söylüyor. Emniyet aldı, ifadeleri alınıyor. Emniyet güçlerimiz görevini yapıyor. Gözaltı sayısı belli değil ama şu anda alınanlar ifadelerini veriyor. Fotoğraftan gördükleri her kişiyi alıyorlar. 20 kişiyle de kalmayacak bu gidişle." şeklinde konuştu.